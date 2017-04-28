Экипаж затонувшего близ Босфора судна «Лиман» доставили на базу ЧФ РФ

Публикации за 28.04.17

В Севастополь, на базу Черноморского флота России, вернулся экипаж судна-разведчика «Лиман», затонувшего накануне в районе пролива Босфор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», моряков доставил из Турции в Крым самолет российской военно-транспортной авиации. Спасены все 78 членов экипажа «Лимана», их состояние удовлетворительное. Напомним, накануне днем «Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии при столкновении со скотовозом, следовавшем под флагом Того. Экипаж принял меры для спасения судна, но «Лиман» все же затонул. Экипаж эвакуировала спасательная служба Турции.

«Это событие из ряда вон выходящее», цитируют «Вести» бывшего начальника Главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 28.04.17

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