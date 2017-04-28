В Крыму откопали склеп времен Александра Македонского

Публикации за 28.04.17

Археологи обнаружили в Крыму древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского. В склепе, в числе прочего, оказалось детское погребение. После тщательного обследования склеп перенесут на территорию Керченского музея-заповедника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курган был возведен во второй половине 4-го века до нашей эры. В те времена Боспорское царство, расположенное на Керченском полуострове, процветало: Северное Причерноморье было главной житницей всего греческого мира.

В сообщении Института археологии РАН уточняется, что от той эпохи сохранилось множество артефактов: остатки построек, керамика, инструменты, статуи, предметы быта, украшения.

Осталось и множество курганных захоронений, в том числе знаменитый «Царский курган» у поселка Аджимушкай, где в 1837 году нашли 20-метровый склеп, где, как полагают ученые, мог быть похоронен один из боспорских царей.

«Наш» склеп относится примерно к той же эпохе, он не такой большой – лишь 10 метров в длину, и, скорее всего, здесь был погребен знатный человек», – цитирует РИА «Новости» археологов. Уже в древние времена склеп был перекрыт курганной насыпью, в которой обнаружено еще шесть захоронений разных эпох.

На ступенях, ведущих к входу в камеру склепа (дромосе), найдено детское погребение, относящееся к 1-му веку нашей эры. В нем находился раздавленный фигурный сосуд, стеклянный флакон, бронзовые бубенчики и пастовые бусины, фрагменты костяной коробочки (пиксиды). Рядом с этим погребением найдена урна с прахом кремированного человека.

Непосредственно в склепе археологи обнаружили бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды. В слое заполнения склепа, относящемся к этапу переиспользования-подзахоронения, найдены обломки южнопонтийской псевдокосской амфоры, относящиеся ко второй половине 1-го века до нашей эры, фрагменты краснолаковой посуды, однорожковый светильник, красноглиняная урна, две фаянсовые подвески в виде скарабея и беса.

По итогам раскопок было решено перенести склеп в другое место. Ученые уже закончили исследования, теперь постройку из известняковых плит аккуратно разберут и вновь соберут уже в Керченском музее-заповеднике.

Керчь, Зоя Березина

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