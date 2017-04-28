Мороженое, зелень и квас в центре Симферополя продавать не будут

Публикации за 28.04.17

Администрация Симферополя определила «зеленые» зоны на окраинах, где можно будет торговать сельхозпродукцией: территории, открытые и закрытые для развозной продукции, закреплены постановлением №1127.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торговать (только сельскохозяйственной продукцией) отныне можно на улице Кубанской-26, в поселках Комсомольское (ул. Советская, возле дома №31) и Аграрное (ул. Парковая, у дома №6).

Дополнительных разрешений и включения в Схему размещения торговых объектов продавцам не потребуется. Но приезжать в эти точки с товаром можно не более трех дней подряд.

Зоной, запрещенной для выносной торговли, стал фактически весь центр города между главными административными зданиями: от Совмина до Госсовета и горпдминистрации. В перечень включены улицы Пушкина, К. Маркса, Горького, Серова. Запрещена торговля на всем протяжении проспекта Кирова и улицы А. Невского.

Значит, из продажи исключаются вода, квас и пирожки, которые сейчас бойко потребляют многочисленные посетители, пришедшие за справками для устройства на работу в психбольницу и СПИД-кабинет.

Мороженое и сладкую вату нельзя будет купить на входе в Детский парк.

Контролироать выполнение распоряжения будет первый замглавы администрации Александр Овдиенко.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.04.17

Фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Севастополь. / Чистоту в Симферополе должен навести кочующий коммунальщик с материка. / Из Керченского пролива поднимут истребитель времён ВОВ. Подъём намечен на 4-5 мая. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»