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Публикации за 28.04.17

Мороженое, зелень и квас в центре Симферополя продавать не будут

Мороженое, зелень и квас в центре Симферополя продавать не будут

Администрация Симферополя определила «зеленые» зоны на окраинах, где можно будет торговать сельхозпродукцией: территории, открытые и закрытые для развозной продукции, закреплены постановлением №1127.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торговать (только сельскохозяйственной продукцией) отныне можно на улице Кубанской-26, в поселках Комсомольское (ул. Советская, возле дома №31) и Аграрное (ул. Парковая, у дома №6).

Дополнительных разрешений и включения в Схему размещения торговых объектов продавцам не потребуется. Но приезжать в эти точки с товаром можно не более трех дней подряд.

Зоной, запрещенной для выносной торговли, стал фактически весь центр города между главными административными зданиями: от Совмина до Госсовета и горпдминистрации. В перечень включены улицы Пушкина, К. Маркса, Горького, Серова. Запрещена торговля на всем протяжении проспекта Кирова и улицы А. Невского.

Значит, из продажи исключаются вода, квас и пирожки, которые сейчас бойко потребляют многочисленные посетители, пришедшие за справками для устройства на работу в психбольницу и СПИД-кабинет.

Мороженое и сладкую вату нельзя будет купить на входе в Детский парк.

Контролироать выполнение распоряжения будет первый замглавы администрации Александр Овдиенко.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.04.17

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