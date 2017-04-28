Из Керченского пролива поднимут истребитель времён ВОВ / Подъём намечен на 4-5 мая

Публикации за 28.04.17

В Керчи стартовала экспедиция общественной организации «Батарея 29 БИС» по подъёму со дна Керченского пролива военного истребителя.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», самолёт пролежал на 9-ти метровой глубине 73 года. Известно, что он был сбит фашистами в ноябре 1943-го. Лётчик пытался дотянуть до берега, но не смог – машина рухнула в море. Однако сам пилот – Николай Крайний спасся и дожил до 70 лет. Он был награждён тремя орденами Красной звезды и еще несколькими медалями. Как лётчику удалось выжить, остаётся загадкой для поисковиков.

Как рассказал РИА «Новый День» руководитель проекта Александр Ёлкин, подъём летательного аппарата намечен на 4-5 мая. В настоящее время идут подготовительные работы. «Самолёт сильно заилен. Чтобы его поднять, нужно очистить его от ила с помошью помп. Затем осторожно, чтобы он не развалился, поднять плавучим краном», – рассказал Ёлкин.

По его словам энтузиаста, после подъёма самолёт отбуксируют в Камыш-Бурунский порт, а затем в Крепость Керчь, где его сначала разберут для реставрационных работ, а потом снова соберут.

«Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина предоставила нам возможность некоторые наши экспонаты временно разместить на территории крепости, пока мы ждём решения крымского правительства об открытии музейного комплекса «Батарея 29 БИС» под Керчью», – сообщил Ёлкин, добавив, что в этом вопросе энтузиасты столкнулись сразу с бюрократическими проволочками: «Чтобы провести электричество, нам нужно получить право аренды на эту территорию. А у нас его пока нет, ждём», – развёл руками руководитель проекта.

В Крепости Керчь выставят и кормовую часть рубки подлодки «Щука», которую в настоящее время реставрируют на керченском судостроительном заводе «Залив». Напомним, что экспонат в 2013 году в районе мыса Тарханкут подняли дайверы «Черноморского центра подводных исследований» и передали «Батарее БИС 29» на год.

Ранее Александр Ёлкин рассказывал РИА «Новый День», что рубку легендарной «Щуки» посетители смогут увидеть накануне 9 Мая. «Однако реставрация затянулась. Рабочие завода завалены работой и до подлодки не доходят руки», – посетовал руководитель проекта, добавив, что рассчитывают выставить экспонат на обозрение к 1 июня.

Кстати, по словам Ёлкина, в районе акватории посёлка Героевское на дне лежат ещё, как минимум, три самолёта времен Второй мировой войны.

Подготовка к операции по подъему самолета

Керчь, Галия Шакирова

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