Публикации за 28.04.17

В России началась антиакселерация: если предыдущие поколения были более высокого роста и физически выносливее своих родителей, то сегодняшнее молодое поколение становится более слабым, болезненным, низким и медленным. Об этом сегодня заявила заведующая информационно-библиографическим отделом Крымской республиканской научной медицинской библиотеки Наталья Лазовская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 10 лет средний рост в стране уменьшился на 1,5 сантиметра. «Уже произошли нарушения физического развития молодого поколения в России. Первое клинические проявления экологической патологии – это уменьшение роста, массы тела, объема легких, силовых показателей детей и подростков, – цитирует Лазовскую «Крыминформ». – В Крыму распространены хромосомные заболевания, врожденные аномалии, например, у школьников Керчи по сравнению со сверстниками из экологически более чистого Судака снижены антропометрические показатели, особенно рост у девочек 11 и 12 лет. Казалось бы, шуточки, но такие изменения уже наступают».

В целом, отмечают специалисты, новые поколения в своем росте и развитии начинают отставать от параметров заданных детьми, рожденными в 1970-1980 годах. И такая тенденция отмечается во всем мире: эксперты сравнили результаты кроссов на 1 милю за последние 46 лет в 28 странах. В сумме был проанализирован спортивный опыт боле 25 миллионов детей. Удалось выяснить, что современные бегуны справились с этой дистанцией на 90 секунд медленнее, чем их ровесники 30-летней давности.

Причинами антиакселерации ученые называют экологию и питание: до 60% потери выносливости, в том числе и скоростной, вызвано значительным увеличением средних показателей массы тела современных школьников, отмечают эксперты.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.04.17

#СтопСамострой: в Крыму объявили интернет-акцию против незаконной застройки. / На Украине не хватает живописных мест: туристов заманивают российским Крымом (ВИДЕО). / Правительство России одобрило эксперимент по введению курортного сбора. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»