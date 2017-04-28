Жителей Симферополя в День города порадуют «блатняком»

Публикации за 28.04.17

В администрации Симферополя определились с исполнителями, которые выступят перед крымчанами в День города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации Геннадий Бахарев анонсировал участие в праздничном концерте Вячеслава Бутусова с группой «Ю-Питер» и Родиона Газманова. Кроме них перед симферопольцами выступит «солист группы «Лесоповал» – уточнять кто именно, Бахарев не стал.

«Лесоповал» – известная российская группа, работающая в стиле «русский шансон». Один из ее идеологов – Михаил Танич в советское время провел несколько лет в местах лишения свободы. Что и отразилось на тематике большей части песен: некоторые из многочисленных альбомов группы называются «Воровской закон», «Амнистия», «Базара нет».

В управлении культуры и культурного наследия администрации Симферополя уточнить, кто именно из солистов «Лесоповала» выступит на концерте, не смогли. Сотрудники управления сослались на то, что такой информацией располагает только начальник, который сегодня отсутствовал на рабочем месте.

Примечательно, что в самом «Лесоповале» о визите своих участников в Крым пока не знают. Администратор официальной страницы группы в одной из социальных сетей Вячеслав Сычев, представляющий музыкальный коллектив, предположил, что речь может идти о бывших участниках «Лесоповала».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.04.17

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