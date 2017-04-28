Ничего личного, только бизнес: сувениры «Крым – Россия» изготавливают под Киевом

Публикации за 28.04.17

Сувениры и подарки для российского потребителя, в том числе с надписями «Крым – Россия», производят под Киевом в городе Кагарлык. Подобная продукция поставляется, в частности, российским силовым структурам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания, производящая «крымские» сувениры, называется «Киевское предприятие «Купола», его основатель – реставратор Сергей Соколов. Он также известен как благотворитель, дополняющий экспозиции украинских музеев. Кроме того, он за свой счет реставрировал памятник «Крестителя Руси».

Один из бывших сотрудников фирмы рассказал, что компания наладила поставку элитных сувениров российским силовым ведомствам, не прекращая при этом сотрудничество и с украинскими силовиками. По словам источника, схема такова: продукция, предназначенная российскому потребителю, доставляется в Харьков, где доверенные лица получают ее и на автомобилях «перекидывают» на территорию России, сообщает телеканал «Следствие.Инфо».

Владелец фирмы категорически опроверг данную информацию. Он рассказал, что книги и альбомы «Крым – Россия» действительно производились, однако около 20-ти лет назад. Сотрудничество по «линии сувениров» с российскими силовиками Соколов охарактеризовал как совершенно нормальное – ведь Россия и Украина официально находятся в дружественных отношениях.

Бывший сотрудник компании рассказал, что обратился к одному из депутатов, чтобы информация была передана в Службу безопасности Украины. Впрочем, в СБУ заявили, что внешнеэкономическая деятельность не относится к их компетенции, а производство символики другого государства не является уголовным деянием.

По данным источника, который работал в том числе на складе фирмы в Москве, для спецслужб России «Купола» производят весьма недешевую подарочную продукцию, такую как блокноты, ежедневники, коллажи с надписями «Крым – Россия», книги, гербы и символику ведомств.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 28.04.17

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