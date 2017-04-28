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Публикации за 28.04.17

Чистоту в Симферополе должен навести кочующий коммунальщик с материка

Чистоту в Симферополе должен навести кочующий коммунальщик с материка

В администрации Симферополя надеются улучшить санитарную обстановку в городе кадровыми изменениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сферу ЖКХ в столице Крыма будет отвечать чиновник, успевший поруководить коммунальным хозяйством уже в нескольких городах полуострова. «Мы выделяем эту отрасль в отдельное направление и не планируем обременять этого заместителя другой нагрузкой. Мы рекомендуем на эту должность Кирилла Рудольфовича Скороходова, который до этого работал в городе Белгороде», – цитирует пресс-служба главу администрации Геннадия Бахарева.

Отметим, что Кирилл Скороходов в 2015 году работал ведущим инженером в управлении городского хозяйства администрации Тарко-Сале. В 2016 году он уже возглавлял управление ЖКХ в Керчи, но уволился по собственному желанию в феврале 2017. После Керчи, Скороходов переехал в Алушту, где стал начальником управления капитального строительства и ЖКХ администрации. Будущего нового заместителя Бахарева должен будет согласовать горсовет.

Планируется назначить его на это пост по результатам решения депутатов на внеочередной сессии 4 мая. Глава администрации признался, что возлагает на Скороходова большие надежды касательно того, что именно этот чиновник наконец-то сможет добиться чистоты в столице Крыма.

Напомним, из-за большого количества мусора на улицах города, администрация и коммунальщики Симферополя нередко подаются критике как со стороны крымчан, так и со стороны руководства Крыма. Подобная ситуация привела к частой смене ответственных за сферу ЖКХ чиновников. Последним из уволенных оказался Андрей Демин, ранее возглавлявший аналогичный департамент в Севастополе. В качестве временного куратора за отраслью закрепили заместителя главы администрации Сергея Круцюка.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.04.17

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