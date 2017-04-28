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Публикации за 28.04.17

Фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Севастополь

Фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Севастополь

Новейший фрегат «Адмирал Эссен», построенный для Черноморского флота России, отправился к месту постоянного базирования в Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта. Военный корабль назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.

«Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Передача фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня прошлого года, говорится в сообщении Минобороны РФ. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.

«Адмирал Эссен» был заложен в июле 2011 года на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (Калининград), отмечает РБК. Фрегат бы спущен на воду 7 ноября 2014 года. Весной прошлого года фрегат на государственных испытаниях совершил переход на главную базу Северного флота в Североморск. В июне корабль был передан ВМФ и включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с базированием в Севастополе. Этой весной при швартовке в акватории Балтийской военно-морской базы фрегат получил повреждения винтовой группы и линии вала и был поставлен на ремонт.

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