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Крым

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Публикации за 28.04.17

С затонувшего корабля ЧФ эвакуировали все спецоборудование

С затонувшего корабля ЧФ эвакуировали все спецоборудование

Экипаж затонувшего близ Босфора российского судна-разведчика «Лиман» эвакуировал с корабля все специальное оборудование. Оно уже доставлено в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минобороны РФ особо отметило проявленные экипажем корабля при чрезвычайной ситуации мужество и грамотные действия. Благодаря этому корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. «Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля были эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму», – сказано в сообщении военного ведомства.

Напомним, накануне днем разведывательный корабль ЧФ РФ «Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии при столкновении со скотовозом, следовавшем под флагом Того. Экипаж принял меры для спасения судна, но «Лиман» все же затонул. Весь экипаж – 78 человек – эвакуировала спасательная служба Турции.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 28.04.17

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