NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.04.17

Нардеп Геращенко нарвался на обвинение в госизмене / Автору «Миротворца» предлагают внести в базу данных сведения о себе

Нардеп Геращенко нарвался на обвинение в госизмене Автору «Миротворца» предлагают внести в базу данных сведения о себе

Украинский нардеп Антон Геращенко нарвался на уголовное дело из-за своих высказываний по Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в так называемой прокуратуре АРК начали уголовное производство, усмотрев признаки совершения Геращенко государственной измены.

Причиной для расследования стало обращение украинского журналиста Владимира Бойко, посчитавшего преступлением предложение нардепа передать Севастополь в «аренду России». Это заявление Геращенко сделал у себя на странице в Facebook еще в 2015 году.

«Путину для «сохранения лица», после соответствующих изменений в законодательстве, может быть отдан в платную аренду Севастополь на 30-40 лет. Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой договариваются на условиях, которые являются компромиссами», – написал он тогда.

Бойко выразил надежду, что возбужденное уголовное дело станет «хорошим уроком» для нардепа, и предложил ему самостоятельно внести данные о себе в базу данных украинского сайта «Миротворец», публикующего информацию о «врагах Украины» и некогда созданного по инициативе Геращенко. «Надеюсь, Антон Юрьевич, как порядочный человек, внесет себя в список государственных преступников на сайте «Миротворец»», – заявил Бойко.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.04.17

С затонувшего корабля ЧФ эвакуировали все спецоборудование. / Мороженое, зелень и квас в центре Симферополя продавать не будут. / Фрегат «Адмирал Эссен» отправился в Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter