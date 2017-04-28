Нардеп Геращенко нарвался на обвинение в госизмене / Автору «Миротворца» предлагают внести в базу данных сведения о себе

Публикации за 28.04.17

Украинский нардеп Антон Геращенко нарвался на уголовное дело из-за своих высказываний по Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в так называемой прокуратуре АРК начали уголовное производство, усмотрев признаки совершения Геращенко государственной измены.

Причиной для расследования стало обращение украинского журналиста Владимира Бойко, посчитавшего преступлением предложение нардепа передать Севастополь в «аренду России». Это заявление Геращенко сделал у себя на странице в Facebook еще в 2015 году.

«Путину для «сохранения лица», после соответствующих изменений в законодательстве, может быть отдан в платную аренду Севастополь на 30-40 лет. Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой договариваются на условиях, которые являются компромиссами», – написал он тогда.

Бойко выразил надежду, что возбужденное уголовное дело станет «хорошим уроком» для нардепа, и предложил ему самостоятельно внести данные о себе в базу данных украинского сайта «Миротворец», публикующего информацию о «врагах Украины» и некогда созданного по инициативе Геращенко. «Надеюсь, Антон Юрьевич, как порядочный человек, внесет себя в список государственных преступников на сайте «Миротворец»», – заявил Бойко.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.04.17

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