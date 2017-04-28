В Мариуполе националистами и силовиками Порошенко годами осуществляется гражданский террор и насилие (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

Националисты и СБУшники регулярно устраивают репрессии в Мариуполе в отношении местного русскоязычного населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под массовые зачистки попали не только гражданские, но и даже «инакомыслящие» силовики.

Один из таких арестованных СБУ силовиков, через жену опубликовал материалы по преступлениям членов украинских военных формирований, среди которых значительную часть занимают изнасилования.

«По всему городу облавы и террор. В районе 11 часов сегодня, например, я видела, как людей прямо посреди улицы нацики крутили и заталкивали в свои микроавтобусы! Ужас, что творится, но самое главное – бежать некуда! Да и от чего бежать? Видите ли им не нравится, что мы говорим на русском, и общаемся с нашими родными из Донецка и Горловки!», – цитирует ее письмо у себя на странице в Facebook блогер, автор и администратор общественного независимого канала новостей CNL.SU Вячеслав Вольный.

По словам Вольного, «в письме содержатся материалы по уголовным делам, которыми занималась местная прокуратура».

«В Мариуполе расследуется не один десяток уголовных дел по факту беспредела нациков в отношении мирных. Конкретно в публикуемых материалах – фабула некоторых преступлений нациков на территории Донбасса, а также видео, снятые на смартфон одним из участников Правого Сектора (запрещенной в России организации – прим. «НД»)», – написал он.

Опубликованные видеозаписи, присланные женой арестованного силовика, содержат сцены изнасилования «правосеками» девушки в Мариуполе, судя по всему, приобщенные к расследованию уголовного дела по данному факту.

Кроме того, в письме содержится документ, являющийся ответом Нацполиции на информационный запрос журналиста.

Он датируется 20 марта 2017 года и в нем указывается информация о делах в отношении украинских военных, связанных с сексуальным насилием.

Фото: cnl.su

Мариуполь, Леонид Маковецкий

Мариуполь. Другие новости 28.04.17

Жадность сгубила: сельским поселениям Крыма сократят финансирование. / Крым пытается вернуть в собственность трижды перепроданные здравницы. / Нардеп Геращенко нарвался на обвинение в госизмене. Автору «Миротворца» предлагают внести в базу данных сведения о себе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»