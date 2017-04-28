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Публикации за 28.04.17

В Мариуполе националистами и силовиками Порошенко годами осуществляется гражданский террор и насилие (ФОТО)

В Мариуполе националистами и силовиками Порошенко годами осуществляется гражданский террор и насилие (ФОТО)

Националисты и СБУшники регулярно устраивают репрессии в Мариуполе в отношении местного русскоязычного населения.

Как передает корреспондент РИА , под массовые зачистки попали не только гражданские, но и даже «инакомыслящие» силовики.

Один из таких арестованных СБУ силовиков, через жену опубликовал материалы по преступлениям членов украинских военных формирований, среди которых значительную часть занимают изнасилования.

«По всему городу облавы и террор. В районе 11 часов сегодня, например, я видела, как людей прямо посреди улицы нацики крутили и заталкивали в свои микроавтобусы! Ужас, что творится, но самое главное – бежать некуда! Да и от чего бежать? Видите ли им не нравится, что мы говорим на русском, и общаемся с нашими родными из Донецка и Горловки!», – цитирует ее письмо у себя на странице в Facebook блогер, автор и администратор общественного независимого канала новостей CNL.SU Вячеслав Вольный.

По словам Вольного, «в письме содержатся материалы по уголовным делам, которыми занималась местная прокуратура».

«В Мариуполе расследуется не один десяток уголовных дел по факту беспредела нациков в отношении мирных. Конкретно в публикуемых материалах – фабула некоторых преступлений нациков на территории Донбасса, а также видео, снятые на смартфон одним из участников Правого Сектора (запрещенной в России организации – прим. «НД»)», – написал он.

Опубликованные видеозаписи, присланные женой арестованного силовика, содержат сцены изнасилования «правосеками» девушки в Мариуполе, судя по всему, приобщенные к расследованию уголовного дела по данному факту.

Кроме того, в письме содержится документ, являющийся ответом Нацполиции на информационный запрос журналиста.

Он датируется 20 марта 2017 года и в нем указывается информация о делах в отношении украинских военных, .

Новый День: В Мариуполе националистами и силовиками Порошенко годами осуществляется гражданский террор и насилие (ФОТО)

Фото: cnl.su

Новый День: В Мариуполе националистами и силовиками Порошенко годами осуществляется гражданский террор и насилие (ФОТО)

Мариуполь, Леонид Маковецкий

Мариуполь. Другие новости 28.04.17

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