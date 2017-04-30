Чужинець, геть! Автора идеи аренды Крыма лишили украинского гражданства

Публикации за 30.04.17

Народного депутата Украины Андрея Артеменко лишили украинского гражданства. Соответсвующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Как уже сообщал «Новый День», Артеменко прославился своими «креативными» идеями: сначала он заявил, что разработал «план по Крыму», предполагающий передачу полуострова в аренду России на срок до 50 лет, и его план «дошел» до самого президента Трампа. Но в США эту историю назвали не более, чем «смешным фейком», в России от «документа» отмахнулись, заявив, что Крым и так является частью страны, поэтому его аренда бессмысленна, а на Украине на нардепа завели уголовное дело о госизмене и исключили из фракции из фракции «Радикальной партии».

Но Артеменко не угомонился и авторитетного заявил, что Крым должен принадлежать США: якобы в 1920 году полуостров стал залогом по кредиту, который Россия взяла у Америки: «По договору полуостров должен перейти США, если не будет погашен кредит и не будут уплачены проценты по кредиту. В 1954 году наступило время погашения полученной суммы. Существовал проект под названием Новая Калифорния. Друзья, если кто не знает, Новая Калифорния – это территория Крыма. Убежден, что Крым был передан Украине, чтобы сберечь эту территорию за Советским Союзом. Убежден, что Крым был передан Украине в статусе автономной республики именно для того, чтобы избежать расчета по кредиту», – вещал Артеменко, но опять не нашел поддержки ни на родине, ни за ее пределами. Наконец, он предложил ввести в Крыму двойную – российскую и украинскую – юрисдикцию.

Артеменко заявлял, что постоянно бывает в США, пытаясь решать проблемы Украины. Но оказалось, что главная цель его визитов на североамериканский континент совсем другая: скандальный депутат оформлял канадское гражданство. И именно за это лишился гражданства украинского.

«Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно – украинское! – гражданство», – заявил по этому поводу лидер Радикальной партии Олег Ляшко, добавив, что потребует и досрочного прекращения депутатских полномочий Артеменко.

Сам оставшийся без украинского гражданства и пока еще нардеп сейчас находится в Австрии.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.04.17

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