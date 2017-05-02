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Публикации за 02.05.17

В правительстве Севастополя сорвали сроки по открытию пляжей к сезону (ВИДЕО)

В правительстве Севастополя сорвали сроки по открытию пляжей к сезону (ВИДЕО)

Пляжи Севастополя оказались не готовы к курортному сезону.

Как передает корреспондент РИА , в правительстве города сорвали собственноручно установленные сроки по подготовке пляжей для отдыхающих и жителей Севастополя.

«У нас была контрольная отметка – 1 мая. Но на пляжах работы проводятся. У нас есть большая таблица с контролем каждого пункта. Шесть пляжей у нас вновь расторговывались на прошлой неделе», – рассказал заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

В качестве нового срока у чиновников значится «к началу июня». За месяц пляжи должны будут пройти паспортизацию Роспотребнадзора и вычищены от мусора, а на территориях появятся туалеты, душевые и другое оборудование.

В то же время, один из городских пляжей – «Солнечный», вообще не будет работать этим летом. По словам Базарова, на этот сезон пляж станет «строительной площадкой», так как он является частью парка Ахматовой, где проходит реконструкция в рамках федеральной целевой программы.

Тем временем, жители города жалуются на антисанитарное состояние некоторых пляжей.

Так, в одной из социальных сетей опубликовали видео, на котором видно чрезмерно заваленную мусором территорию.

«Весь пляж загажен, вонь очень сильная! Не смогли там даже находиться! Спросила у рабочих, сказали, что весь этот мусор с моря. Бутылки, еда протухшая... Ну, наверное, рыбы и дельфины наели. Такой красивый пляж превратился в помои», – возмутилась жительница города, автор видеоролика.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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