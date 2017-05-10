Из-за нерасторопности чиновников Севастополя жители города и туристы встретят лето без десятка пляжей

Публикации за 10.05.17

К началу лета значительная часть пляжей Севастополя не будет подготовлена для отдыха туристов и местных жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Севастополя так и не нашли предпринимателей, которые бы захотели взяться за 13 из 54 пляжей города.

Причина банальна: бизнесмены не считают, что аренда и обслуживание этих территорий может принести хорошую прибыль. Среди невостребованных зон отдыха – три пляжа в Каче, пляж в Орловке, пляж в районе детского оздоровительного лагеря «Прибой», два пляжа в районе села Полюшко.

В правительстве планируют провести по ним повторные торги уже после начала летнего сезона – 17 июня. При этом заранее готовятся к тому, что желающие заниматься этими пляжами снова не найдутся. И говорят о планах попытаться вручить эти территории как «социальную нагрузку» для бизнесменов, которые уже получили выгодные для себя объекты.

«Они могут осуществить благотворительный жест в сторону города. Если не захотят – не осуществят. Но это же, как правило, жители города. Они заинтересованы в том, чтобы город был благоустроен, в городе было комфортно жить. Нельзя же всю жизнь заниматься заработком денег. Здесь не все такие предприниматели. Есть среди них социально активные и сознательные», – цитирует портал «Объектив» директора департамента городского хозяйства Севастополя Андрея Чибисова.

В то же время, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уже прогнозирует массовое недовольство жителей города и предлагает решить проблему за счет государства.

«Может сложиться ситуация: пляжи не соответствуют требованиям, нет желающих, мы их закроем и будет социальный взрыв, тысячи обращений. У нас альтернатива – заложить в бюджет», – считает Овсянников.

С окончательным вариантом разрешения ситуации местные чиновники пока не определились. Вопрос возможного выделения средств на приведение пляжей в порядок будет обсуждаться на одном из заседаний бюджетной комиссии.

Как уже сообщал «Новый День», в правительстве Севастополя сорвали собственноручно установленные сроки по подготовке пляжей. Вместо того, чтобы привести их в порядок к 1 мая, чиновники перенесли сроки на начало лета. Тем временем, жители города с потеплением стали чаще выбираться к морю и жаловаться на антисанитарное состояние территорий.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.05.17

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