Новый объезд «провала Овсянникова» начал разрушаться (ФОТО)

Публикации за 03.05.17

В Севастополе вслед за «провалом Овсянникова» разрушается новая объездная дорога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники отмечают, что разрушения на дорожном полотне появились раньше, чем ожидалось: «ещё нет пиковых нагрузок».

«Пока Овсянников совещается, о том, как ему отремонтировать провал, объездная дорога, на ремонт которой потратили уже более 30 млн рублей, как я и предсказывал, начинает разрушаться, это при том, что ещё нет пиковых нагрузок… К этой дороге очень много вопросов, верхний слой уже со следами коррозии, а обочины просто аварийные и неровные», – написал на свое странице в Фейсбук крымский общественник Александр Талипов.

В свою очередь, руководитель рабочей группы ОНФ «За качество дорог Севастополя» Геннадий Сидоров отметил, что «косяки» на севастопольских дорогах появились не только на новой объездной, но и в центре города: «Все только начинается. На ул. Ленина в центре там такие косяки мама не горюй».

Как сообщал «Новый День», ремонт оползневого участка дорожного полотна откладывается на два месяца. В настоящий момент рассматривается два варианта решения проблемы провала: капитальное строительство или временное. При этом «Росавтодор» рекомендует первый вариант. Чиновники Севастополя склоняются ко второму, поясняя, что временный вариант даст возможность спроектировать «серьезное инженерное сооружение на 100 лет».

Фото Александра Талипова

Севастополь, Анастасия Зук

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