В Севастополе до сих пор не нашли путей устранения «провала Овсянникова»

Публикации за 02.05.17

Власти Севастополя не могут определиться с ремонтом оползневого участка трассы Симферополь-Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ремонт оползневого участка дорожного полотна откладывается на два месяца. В настоящий момент рассматривается два варианта решения проблемы провала: капитальное строительство или временное. При этом «Росавтодор» рекомендует первый вариант. Чиновники Севастополя склоняются ко второму, поясняя, что временный вариант даст возможность спроектировать «серьезное инженерное сооружение на 100 лет».

Напомним, оползень повредил дорогу в начале марта, сойдя на участок трассы в районе 54 километра. Сначала движение по дороге временно приостановили, но уже 14 марта полностью закрыли. Чиновники пообещали, что дорога будет приведена в порядок до 29 апреля. Пока не привели. При этом многие выражают тревогу, что ремонт сделают «на скорую руку», а это может быть чревато новым, более масштабным и, что хуже, – внезапным обрушением.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.05.17

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