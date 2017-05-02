NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.05.17

В Севастополе до сих пор не нашли путей устранения «провала Овсянникова»

В Севастополе до сих пор не нашли путей устранения «провала Овсянникова»

Власти Севастополя не могут определиться с ремонтом оползневого участка трассы Симферополь-Севастополь.

Как передает корреспондент РИА , ремонт оползневого участка дорожного полотна откладывается на два месяца. В настоящий момент рассматривается два варианта решения проблемы провала: капитальное строительство или временное. При этом «Росавтодор» рекомендует первый вариант. Чиновники Севастополя склоняются ко второму, поясняя, что временный вариант даст возможность спроектировать «серьезное инженерное сооружение на 100 лет».

Напомним, оползень повредил дорогу в начале марта, сойдя на участок трассы в районе 54 километра. Сначала движение по дороге временно приостановили, но уже 14 марта полностью закрыли. Чиновники пообещали, что дорога будет приведена в порядок до 29 апреля. Пока не привели. При этом многие выражают тревогу, что ремонт сделают «на скорую руку», а это может быть чревато новым, более масштабным и, что хуже, – внезапным обрушением.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.05.17

Евпаторийские пляжи распределялись тайком. Антимонопольной службе пришлось вмешаться в процедуру. / Украина пускает пыль в глаза: вещание на Крым оказалось профанацией. / Решили не жадничать: в Крыму собираются взимать деньги с туристов ежедневно, но по минимуму.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter