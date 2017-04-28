Все-таки это провал: диванные эксперты выбрали название для скандальной севастопольской ямы (ИНФОГРАФИКА)

Публикации за 28.04.17

На сайте РИА «Новый День» завершилось голосование за мем, наиболее подходящий разрушенному оползнем участку дороги Симферополь – Севастополь.

Как уже сообщал «Новый День», оползень повредил дорогу в начале марта, сойдя на участок трассы в районе 54 километра. Сначала движение по дороге временно приостановили, но уже 14 марта полностью закрыли. Чиновники пообещали, что дорога будет приведена в порядок до 29 апреля. Пока не привели. При этом многие выражают тревогу, что ремонт сделают «на скорую руку», а это может быть чревато новым, более масштабным и, что хуже, – внезапным обрушением.

Подобные опасения вызваны ещё и тем, что сам грандиозный обвал образовался далеко не сразу: о том, что трасса «поплыла», автомобилисты сообщали давно. Но даже после того, как участок был перекрыт, а трещина всё разрасталась – севастопольские власти продолжали «думать» над решением проблемы и поиском средств.

Огромной «дырой» уже заинтересовались в Минтрансе РФ, и власти Севастополя, после некоторых раздумий, признали-таки ситуацию чрезвычайной. Не обошли стороной севастопольскую ЧС и крымские общественники, которые контролируют ремонтные работы, чтобы чиновники не надумали устранить проблему в режиме «тяп-ляп».

Между тем, место разлома еще в марте стало объектом для фотоссесий, а в социальных сетях автолюбители не скупятся на комментарии. Оползневая тема окончательно завладела умами пользователей сетей, начавших опасаться, что «природная аномалия» из-за нерасторопности губернатора Севастополя грозит приобрести долгосрочный характер. Быстро нашлись шутники, предложившие увековечить геологическое новообразование и присвоить ему имя собственное: «Разлом Овсянникова».

Однако им возражают другие «диванные геологи», утверждающие, что аномалия больше смахивает на щель, провал или даже природную дыру.

Поэтом РИА «Новый День» и предложил своим читателя решить, какое название подходит более всего. Большинство участников опроса (более 25%) высказались за вариант «Провал Овсянникова». На втором месте (более 18%) «Щель Овсянникова». Замыкает тройку лидеров (более 14%) «Грабен Овсянникова».

Полные итоги голосования представлены в инфографике.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 28.04.17

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