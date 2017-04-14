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Крым

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Публикации за 14.04.17

«Провал Овсянникова» ширится, захватывая технологический объезд / Дыры, немногим менее, – возникают тут и там по всему городу
Фото gkufond.ru

«Провал Овсянникова» ширится, захватывая технологический объезд Дыры, немногим менее, – возникают тут и там по всему городу

Севастопольский оползень не устранят в срок, а объездная дорога, которую местные власти считают панацеей, долго не продержится. Об этом сообщил крымский общественник Александр Талипов.

Как передает корреспондент РИА , вопрос по ликвидации оползня на участке трассы Севастополь – Симферополь может затянуться. По словам общественника, местные власти могут пойти по двум путям: первый – ликвидировать провал быстро, но тогда дорожное полотно продержится только до конца летнего сезона, второй – капитальный ремонт, со всеми противооползневыми работами, но дорогу восстановят минимум к июлю. Он также отмечает, что объездная дорога, «реанимированная» дорожниками – лишь временная панацея.

«Понятно, что никакая объездная не выдержит тот поток, который есть. Сейчас делается расширение дороги, но без усиления подложки, просто асфальтируются обочины, которые были в земле, под ними ничего нет. К сезону пойдет большой трафик машин, все начнет ползти и разрушаться, потому что параметры дороги не усиливаются. Может даже речь идет максимум о неделе», – рассказал РИА Талипов.

При этом руководитель рабочей группы ОНФ «За качество дорог Севастополя» Геннадий Сидоров отмечает, ЧС с оползнем не единственная проблема для севастопольских автолюбителей. Чиновничья медлительность лишила водителей возможности нормально передвигаться по городу, из-за огромных пятиметровых дыр на дорогах город замирает в пробках.

«На участке дороги по ул.Богданова,в районе ЖД переезда возле кладбища (обозначение 1) и участок с просадкой дорожного полотна шириной около 5,5 м и длиной около 1,5м. (обозначение 2) происходит полное торможение движения трафика машин,из-за которых пробки и «тянучки», – написал активист на своей странице в Фейсбуке. «Дыры» ставшие причиной заторов общественник обозначил на карте.

Как сообщал , в Севастополе продолжаются работы вокруг разрушенного оползнем участка дороги Симферополь – Севастополь, которым, по оценкам некоторых наблюдателей, «пока конца не видно». Шутники, предлагают увековечить оползень и присвоить ему имя собственное: «Разлом Овсянникова», но есть и те, кто видит в новообразованиях иные геологические фомы.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.04.17

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