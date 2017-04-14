«Провал Овсянникова» ширится, захватывая технологический объезд / Дыры, немногим менее, – возникают тут и там по всему городу

Публикации за 14.04.17

Севастопольский оползень не устранят в срок, а объездная дорога, которую местные власти считают панацеей, долго не продержится. Об этом сообщил крымский общественник Александр Талипов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос по ликвидации оползня на участке трассы Севастополь – Симферополь может затянуться. По словам общественника, местные власти могут пойти по двум путям: первый – ликвидировать провал быстро, но тогда дорожное полотно продержится только до конца летнего сезона, второй – капитальный ремонт, со всеми противооползневыми работами, но дорогу восстановят минимум к июлю. Он также отмечает, что объездная дорога, «реанимированная» дорожниками – лишь временная панацея.

«Понятно, что никакая объездная не выдержит тот поток, который есть. Сейчас делается расширение дороги, но без усиления подложки, просто асфальтируются обочины, которые были в земле, под ними ничего нет. К сезону пойдет большой трафик машин, все начнет ползти и разрушаться, потому что параметры дороги не усиливаются. Может даже речь идет максимум о неделе», – рассказал РИА «Новый День» Талипов.

При этом руководитель рабочей группы ОНФ «За качество дорог Севастополя» Геннадий Сидоров отмечает, ЧС с оползнем не единственная проблема для севастопольских автолюбителей. Чиновничья медлительность лишила водителей возможности нормально передвигаться по городу, из-за огромных пятиметровых дыр на дорогах город замирает в пробках.

«На участке дороги по ул.Богданова,в районе ЖД переезда возле кладбища (обозначение 1) и участок с просадкой дорожного полотна шириной около 5,5 м и длиной около 1,5м. (обозначение 2) происходит полное торможение движения трафика машин,из-за которых пробки и «тянучки», – написал активист на своей странице в Фейсбуке. «Дыры» ставшие причиной заторов общественник обозначил на карте.

Как сообщал «Новый День», в Севастополе продолжаются работы вокруг разрушенного оползнем участка дороги Симферополь – Севастополь, которым, по оценкам некоторых наблюдателей, «пока конца не видно». Шутники, предлагают увековечить оползень и присвоить ему имя собственное: «Разлом Овсянникова», но есть и те, кто видит в новообразованиях иные геологические фомы.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.04.17

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