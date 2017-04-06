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Крым

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Публикации за 06.04.17

Диванная геология: как назвать оползневый обвал под Севастополем – Разлом, Провал, Щель или Дыра? / Голосование на сайте РИА «Новый День»

Диванная геология: как назвать оползневый обвал под Севастополем – Разлом, Провал, Щель или Дыра? Голосование на сайте РИА «Новый День»

В Севастополе продолжаются работы вокруг разрушенного оползнем участка дороги Симферополь – Севастополь, которым, по оценкам некоторых наблюдателей, «пока конца не видно». При этом многие выражают тревогу, что ремонт сделают «на скорую руку», а это может быть чревато новым, более масштабным и, что хуже, – внезапным обрушением.

Подобные опасения вызваны ещё и тем, что сам грандиозный обвал образовался далеко не сразу: о том, что трасса «поплыла», автомобилисты сообщали давно. Но даже после того, как участок был перекрыт, а трещина всё разрасталась – севастопольские власти продолжали «думать» над решением проблемы и поиском средств.

Огромной «дырой» уже заинтересовались в Минтрансе РФ, и власти Севастополя, после некоторых раздумий, признали-таки ситуацию чрезвычайной. Не обошли стороной севастопольскую ЧС и крымские общественники, которые контролируют ремонтные работы, чтобы чиновники не надумали устранить проблему в режиме «тяп-ляп».

Фото Геннадия Сидорова
Фото Геннадия Сидорова

Между тем, место разлома еще в марте стало объектом для фотоссесий, а в социальных сетях автолюбители не скупятся на комментарии. Оползневая тема окончательно завладела умами пользователей сетей, начавших опасаться, что «природная аномалия» из-за нерасторопности губернатора Севастополя грозит приобрести долгосрочный характер. Быстро нашлись шутники, предложившие увековечить геологическое новообразование и присвоить ему имя собственное: «Разлом Овсянникова».

Однако им возражают другие «диванные геологи», утверждающие, что аномалия больше смахивает на щель, провал или даже природную дыру.

Какой мем больше подходит грандиозной трещине на севастопольской дороге, РИА «Новый День» предлагает решить самим читателям путём голосования на сайте, выбрав свой вариант названия:

Провал Овсянникова

Разрыв Овсянникова

Разлом Овсянникова

Щель Овсянникова

Дыра Овсянникова

Трещина Овсянникова

Грабен Овсянникова

Другой вариант

Проголосовать можно . Другие варианты присылайте на e-mail или оставляйте в комментариях в соцсетях: и

Севастополь, Богдан Никитенко

Севастополь. Другие новости 06.04.17

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