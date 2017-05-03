Руководство ЕИРЦ Крыма обвинили в неразумных тратах: «Вместо автомобиля купили космический корабль»

Публикации за 03.05.17

Система единого платежного документа работает пока только в одном городе Крыма, но власти обещают полностью ее внедрить до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас же такие платежные документы от Единого информационно-расчетного центра получают в основном только жители Феодосии.

«Мы заявляем, что у нас в Феодосии действительно сформирован единый платежный документ. Поэтапно, конечно, мы везде это внедряем. До конца 2017 года, по плану министерства ЖКХ, охватим всю республику», – сообщил генеральный директор «Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра» Денис Галахов. При этом он уточнил, что платежки ЕИРЦ в Феодосии сейчас можно назвать «полноценным документом», который включает «более двух ресурсоснабжающих организаций».

По словам Галахова, пилотный проект по внедрению платежных документов в Симферополе закрыли. Руководитель центра уверяет, что проект был нужен для того, чтобы убедиться в эффективности этой системы.

«Что касается качества данного пилотного проекта – могу официально заявить: к нам обращаются люди с просьбой вернуть единый платежный документ. За короткий промежуток времени они привыкли к тому, что им не нужно заполнять абонентские книжки, стоять в очередях, отдельно оплачивать комиссию за каждый платежный документ, а можно очень удобно и комфортно оплатить единым платежным документом», – пояснил Галахов.

Стоит отметить, что ранее министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина сообщила о проблемах, с которыми столкнулись жители Симферополя, участвующие в данном пилотном проекте ЕИРЦ. По ее словам, «суды были завалены неправильным начислением», а разбираться с ситуацией «все страждущие шли в ресурсоснабжающие организации».

Теперь в Симферополе внедрение системы запланировано на июнь-июль, документы будут включать счета от ресурсоснабжающих организаций.

В то же время, директор АНО «ЖКХ контроль» Анатолий Петров раскритиковал прошлое руководство ЕИРЦ, сообщив о неразумных тратах: «Предыдущее руководство ЕИРЦ провалило все, что только можно. Потратило десятки-сотни миллионов рублей, можно сказать, в никуда. Накупило ненужного оборудования: взять и купить космический корабль там, где нужен автомобиль, понимаете?», – заявил Петров, добавив, что нынешнее руководство ГУПа вынуждено исправлять ошибки бывших менеджеров.

По его информации, сейчас «идут проверки», в которых задействованы служба финнадзора Крыма, Счетная палата. Кроме того Петров рассказал о том, что он на эту тему «общался с Федеральной службой безопасности», которая вопрос «держит на контроле». Отметим, что до Галахова ЕИРЦ в Крыму возглавляла Екатерина Казаченко.

Как уже сообщал «Новый День», сомнения о целесообразности реализации программы озвучивала министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина, заявив о невозможности передачи ресурсоснабжающими организациями своих баз данных ГУПу «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр». Однако министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов заверил, что программа не может быть свернута, так как относится к федеральной реформе отрасли.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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