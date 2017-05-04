Управляющие компании Крыма массово мимикрируют: отвечать за грехи не хочется, проще купить новую лицензию

Публикации за 04.05.17

190 компаний в Крыму получили лицензии на право деятельности по управлению многоквартирными жилыми домами, около 80 из них не приступили к реальной работе. И хотя Минстрой РФ выступил с инициативой лишать лицензии те управляющие компании, которые не работают в течение длительного времени, поток документов, подаваемых в лицензионную комиссию МинЖКХ Крыма, не иссякает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие пошли по второму кругу. Управляющие компании массово меняют форму собственности: еще не закрыв МУП, открывают ООО с таким же названием и уставным фондом 10 тыс руб. Объяснение у всех одно: власть порекомендовала таким образом обойти федеральный закон №44. Для МУПов проведение конкурсных торгов – следование 44-ФЗ «О контрактной системе закупок» – является обязательным при любых закупках. Это не только усложняет и затягивает во времени процедуру закупки, но и делает ее прозрачной.

Такая доступность сведений о закупках не нравится коммунальщикам, поскольку дает почву для критики: например, директор АНО «ЖКХ контроль» Анатолий Петров обвинил в неразумных тратах прошлое руководство Единого Расчетного центра.

Директором «старой» компании, как правило, становится главный инженер, а реальный руководитель тем временем регистрирует следующую. Открытие новой управляющей компании с прежним названием не только может запутать жильцов, которые не разберутся в тонких различиях. Глава Инспекции по жилищному надзору РК Ирина Кондратюк предположила, что таким образом компании попытаются уйти от оплаты долгов – они у «старых» компаний уже появились. В том числе есть и неоплаченные штрафы – с начала года получено уже 3 тысячи жалоб на работу управляющих компаний, счет оштрафованных пошел на десятки, штраф составляет 250 тысяч рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

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