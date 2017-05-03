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Крым

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Публикации за 03.05.17

В Крыму сняли запрет на капитальное строительство: вето наложено только на 400 объектов

В Крыму сняли запрет на капитальное строительство: вето наложено только на 400 объектов

В список строительных объектов, деятельность на которых полностью запрещена, попали 400 крымских строек.

Как передает корреспондент РИА , глава Крыма Сергей Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство. Соответствующее дополнение к распоряжению опубликовано на правительственном портале Крыма. В настоящее время под запретом остались менее 396 объектов в Ялте, Черноморском, Феодосии, Керчи, Евпатории, Судаке, Алуште, Симферополе, Саках.

Кроме того, строительство запрещено в государственных природных заказниках «Аю-Даг», «Новый Свет», в природных парках «Караларский» и «Тарханкутский», ландшафтно-рекреационном парке «Атлеш», памятнике природы «Урочище Карасу-Баши», парках «Мисхорский» и «Массандровский», а также в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Как сообщал , введенный в апреле запрет был наложен до 1 января 2018 года на проведение всех видов работ связанных с капитальным строительством.

Симферополь, Анастасия Зук

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