В Крыму сняли запрет на капитальное строительство: вето наложено только на 400 объектов

Публикации за 03.05.17

В список строительных объектов, деятельность на которых полностью запрещена, попали 400 крымских строек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство. Соответствующее дополнение к распоряжению опубликовано на правительственном портале Крыма. В настоящее время под запретом остались менее 396 объектов в Ялте, Черноморском, Феодосии, Керчи, Евпатории, Судаке, Алуште, Симферополе, Саках.

Кроме того, строительство запрещено в государственных природных заказниках «Аю-Даг», «Новый Свет», в природных парках «Караларский» и «Тарханкутский», ландшафтно-рекреационном парке «Атлеш», памятнике природы «Урочище Карасу-Баши», парках «Мисхорский» и «Массандровский», а также в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Как сообщал «Новый День», введенный в апреле запрет был наложен до 1 января 2018 года на проведение всех видов работ связанных с капитальным строительством.

Симферополь, Анастасия Зук

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