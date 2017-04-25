В Крыму ввели табу на капитальное строительство

Публикации за 25.04.17

В Крыму до 1 января 2018 года введен запрет на проведение всех видов работ связанных с капитальным строительством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение подписано главой республики Сергеем Аксеновым. В указанный период Архитектурный градостроительный совет РК займется проверкой разрешительной документации по строительству капитальных объектов.

В частности, запрет на строительство и реконструкцию объектов капстроительства введен на территории Алушты, Евпатории, Керчи, Судака, Сак, Феодосии, Ялты, Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов. Нововведения не коснутся объектов, строительство которых ведется за счет бюджетных программ.

Также служба Госстройнадзора Крыма должна приостановить до конца текущего года регистрацию деклараций о начале выполнения строительных работ, деклараций о готовности объекта к эксплуатации, а также выдачу разрешений на выполнение строительных работ связанных с капстроительством.

Как сообщал «Новый День», ранее крымские власти приостановили дооформление земельных участков до конца текущего года. Данное решение не коснется тех, у кого на руках полный пакет документов на землю. Под прицел попадут, только те, кто не успел дооформить участки.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.04.17

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