NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.04.17

Мошенники лишили крымчан возможности дооформить земельные участки

Мошенники лишили крымчан возможности дооформить земельные участки

Крымские власти приостановили дооформление земельных участков до конца текущего года.

Как передает корреспондент РИА , распоряжение о приостановке дооформления участков подписал глава Крыма Сергей Аксенов. «Приостановить до 1 января 2018 года действие постановления Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года №313 «Об утверждении порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым», – сообщается в распоряжении.

В Госкомреестре Крыма корреспонденту РИА пояснили, что данное решение не коснется тех, у кого на руках полный пакет документов на землю. Под прицел попадают, только те, кто не успел дооформить участки.

Также, теперь не допускается постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на основании межевых планов, предоставленных муниципалитетами и принятых до марта 2014 года. В ведомстве отмечают, что решение принято из-за большого количества сигналов, связанных с подачей на регистрацию документов, подлинность которых вызывает большое сомнение.

«Достаточное количество информационных предупреждений к нам поступало со стороны прокуратуры, в том числе, и относительно решений, принятых в феврале и марте 2014 года. Возникает вполне понятное обоснованное сомнение, как умудрялись вообще в это время выдаваться подобные документы, если все мало-мальски ответственные должностные лица сельских советов были заняты подготовкой к проведению референдума. Приоритеты были тогда иные, не земельные», – сообщил РИА председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов.

По его словам чаще всего мошенники подделывали правоустанавливающие документы на недвижимость ЮБК.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.04.17

Как не смешать лечебную грязь с химической в Саках? Минпромполитики Крыма: «Работаем!». Ведомство встало на сторону химиков. / То ли райское местечко, то ли – стратегическое: В совмине Крыма имеют разные взгляды на будущее посёлка Орджоникидзе. / 14 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter