Мошенники лишили крымчан возможности дооформить земельные участки

Публикации за 14.04.17

Крымские власти приостановили дооформление земельных участков до конца текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение о приостановке дооформления участков подписал глава Крыма Сергей Аксенов. «Приостановить до 1 января 2018 года действие постановления Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года №313 «Об утверждении порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым», – сообщается в распоряжении.

В Госкомреестре Крыма корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что данное решение не коснется тех, у кого на руках полный пакет документов на землю. Под прицел попадают, только те, кто не успел дооформить участки.

Также, теперь не допускается постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на основании межевых планов, предоставленных муниципалитетами и принятых до марта 2014 года. В ведомстве отмечают, что решение принято из-за большого количества сигналов, связанных с подачей на регистрацию документов, подлинность которых вызывает большое сомнение.

«Достаточное количество информационных предупреждений к нам поступало со стороны прокуратуры, в том числе, и относительно решений, принятых в феврале и марте 2014 года. Возникает вполне понятное обоснованное сомнение, как умудрялись вообще в это время выдаваться подобные документы, если все мало-мальски ответственные должностные лица сельских советов были заняты подготовкой к проведению референдума. Приоритеты были тогда иные, не земельные», – сообщил РИА «Новый День» председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов.

По его словам чаще всего мошенники подделывали правоустанавливающие документы на недвижимость ЮБК.

Симферополь, Анастасия Зук

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