«Они никто и становятся никем» : в Киеве 9 мая планируют акцию «смертный полк»

Публикации за 03.05.17

Украинские националисты заявили о намерении сорвать акцию «Бессмертный полк».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», они призывают киевлян принять участие в акции «смертный полк». «В Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берёт свои истоки в Москве и носит название «Бессмертный полк». Не дадим красной гидре просочиться в Киев. «Смертный полк». Друзья, не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве!», – написал на своей странице в Фейсбук лидер ОУН (организация запрещена в России) Николай Коханивский. Несмотря на заявления радикалов, в праздничном шествии 9 мая в Киеве собираются принять участие около 10 тыс человек. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы так же запланированы в Кривом Роге, Мелитополе, Харькове, Днепре и других городах Украины.

В Крыму заявляют, что нормативными словами описать сложившуюся на Украине ситуацию сложно. «В рамках литературного русского языка прокомментировать не могу. Они никто и становятся никем. Это комплекс неполноценности и второсортности, комплекс нереализуемости идеи украинской государственности, из-за этого они отыгрываются на стариках. Нет худших врагов для нации, чем ее националисты. Уже в скором времени Украина будет избавляться от своих националистов, причем самыми жестокими способами», – заявил РИА «Новый День» политолог Сергей Киселев.

Напомним, накануне на Украине приравняли георгиевскую ленту к терроризму. Еще ранее мэрия Киева предложили отменить выходные 8 марта и 9 мая.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 03.05.17

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