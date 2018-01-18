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Четверг, 18 января 2018, 17:47 мск

Крым

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На Украине молдавский автолюбитель поплатился за георгиевскую ленточку в «бардачке»

Украинские пограничники не пустили в страну гражданина соседней Молдавии за «российские символы», найденные в автомобиле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на украинско-молдавской границе в пункте пропуска «Платоново».

Бдительные сотрудники Госпогранслужбы «Незалежной» при обыске автомобиля гражданина Молдавии обнаружили в отделе для перчаток георгиескую ленту, российский триколор и брелок с российской символикой.

Напомним, что с 15 июня прошлого года георгиевская лента объявлена на Украине вне закона. Соответствующую подпись под документом «О запрете изготовления и пропаганды» поставил глава «Незалежной» Петр Порошенко.

За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения полагается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен – от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение закона увеличивает размеры штрафов и даже грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Как мог молдаванин демонстрировать всем георгиевскую ленту, храня её в бардачке, в украинской погранслужбе не пояснили.

Между тем, сами украинцы закон о запрете георгиевской ленты называют «охотой на пенсионеров», так как именно люди пожилого возраста чаще всего становятся его нарушителями. 22 июня в бывшем Днепропетровске, а ныне в Днепре, оштрафовали старушку за георгиевскую ленту на «антифашистском марше».

Еще один житель города 66-ти лет «попался» на распространении листовок с ненавистным для украинского режима символом в одном из городских супермаркетов. Пенсионера также оштрафовали и отпустили. А вот жителя Винницкой области суд приговорил к общественным работам на 30 суток.

Платоново, Оксана Мурзина

Платоново. Другие новости 18.01.18

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