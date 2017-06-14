Георгиевская лента объявлена вне закона с 15 июня

Закон Украины, предусматривающий изменения в кодекс об административных правонарушениях, опубликован в официальном издании украинского парламента и вступает в силу 15 июня. Речь идет о георгиевских ленточках. Как уже сообщал «Новый День», Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий изготовление и пропаганду так называемой георгиевской (гвардейской) ленты, 16 мая. За принятие документа в целом проголосовали 238 из 422 народных депутатов. Президент Порошенко подписал закон 12 июня.

Согласно документу, публичное использование, демонстрация или просто ношение георгиевской ленты или ее изображения будут наказываться штрафом в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен).

В случае повторного нарушения штраф составит от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток.

Закон предусматривает ряд вариантов, когда использование георгиевской ленты разрешено, в том числе:

на документах, принятых, изданных или выданных до 1991 года;

в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах, в произведениях искусства;

на оригиналах боевых знамен;

на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими;

на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почетных захоронений;

во время изложения или реконструкции исторических событий;

как объектов антикварной торговли;

в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

Напомним, В 1730-х годах черный и желтый стали считать государственными цветами Российской империи. Георгиевская лента появилась при учреждении ордена Святого Георгия Екатериной Второй 26 ноября 1769 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо Российской империи, проявленные в мужественных поступках или мудрых советах. К ленте полагалось пожизненное жалование. После смерти владельца передавалась по наследству, однако вследствие совершения постыдного проступка могла быть изъята.

После упразднения большевиками старой наградной системы Георгиевская лента продолжала использоваться в наградных системах Белых армий.

В СССР с осени 1941 года частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм их личного состава при защите Отечества присваивалось почётное звание «гвардейская», «гвардейский». На флоте гвардейские подразделения отличали черно-оранжевой лентой.

Позже шёлковая муаровая лента с пятью продольными равными по ширине чередующимися полосками – тремя чёрного и двумя оранжевого цвета, с краями окаймлёнными узенькими оранжевыми полосками, прилагалась к различным советским наградам: к самой массовой медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», к ордену Славы всех степеней, а также использовалась на медали «За взятие Берлина».

С 2005 года георгиевские ленточки в России стали бесплатно раздавать в общественных местах всем желающим почтить память павших воинов и выразить восхищение мужеством ветеранов Великой Отечественной войны.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.06.17

Минкульт Крыма высказал свою позицию по вопросу платного входа в парки. / Экология желудка: в Крыму природу будут защищать гастрономическим фестивалем и сельхозярмаркой. / В Севастополе выгоняют на улицу семьи сотрудников МЧС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»