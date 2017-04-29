На Украине приравняли георгиевскую ленту к терроризму

Публикации за 29.04.17

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк полагает, что георгиевская лента ассоциируется у украинцев с «российским терроризмом», и поэтому призвал жителей страны отказаться от этого символа в День Победы.

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь – георгиевских лент, – цитирует украинского политика «112 Украина» – Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая».

Шкиряк отметил, что под этим знаком «террористы захватывали украинские города и убивали украинских граждан», а российские танки и сапоги и сейчас «топчут украинскую землю».

Ранее мэрия Киева предложили отменить выходные 8 марта и 9 мая.

Киев, Светлана Петрова

Киев. Другие новости 29.04.17

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