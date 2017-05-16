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Крым

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Публикации за 16.05.17

На Украине законодательно запретили георгиевскую ленточку

На Украине законодательно запретили георгиевскую ленточку

Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий изготовление и пропаганду так называемых георгиевской (гвардейской) ленты. За принятие документа в целом проголосовали 238 из 422 народных депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичное использование, демонстрация или просто ношение георгиевской ленты или ее изображения будут наказываться штрафом в размере от 850 до 2 тысяч 550 гривен (минимальная зарплата в стране после вычета налогов составляет 2,5 тысячи гривен). При повторном нарушении штрафы возрастут до 2,5 – 5,1 тысяч гривен. Предусмотрен и административный арест на срок до 15 суток. Сами георгиевские ленты или их изображения будут во всех случаях изыматься.

Вместе с тем, отмечает «112.ua», документ предусматривает ряд вариантов, когда использование георгиевской ленты разрешено, в том числе:

  • на документах, принятых, изданных или выданных до 1991 года;
  • в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах, в произведениях искусства;
  • на оригиналах боевых знамен;
  • на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими;
  • на надгробных сооружениях, расположенных на территории мест захоронений, мест почетных захоронений;
  • во время изложения или реконструкции исторических событий;
  • как объектов антикварной торговли;
  • в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.05.17

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