Минприроды опять ввело плату за посещение природных достопримечательностей Крыма

Публикации за 04.05.17

С началом курортного сезона посещение природных достопримечательностей Крыма стало платным. Несмотря на заверения минприроды, что плата полагается только за оказание услуг, деньги взимаются за проход по заповедным территориям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», размер платы заповедники, заказники и лесхозы согласовали с министерством природы Крыма. Так, Ялтинский горнолесной природный заповедник взимает 50 руб за посещение водопада Учан-Су и 100 руб – за подъем к зубцам Ай-Петри. Плата полагается за вход в пещеры Ялтинская, Трехглазка и Геодезическая, а так же за прогулку по Боткинской и Штангеевской тропам, которые являются лечебными терренкурами.

По словам заместителя директора по науке Ялтинского заповедника Юрия Скокина, доступ на территорию ограничен по требованию федерального законодательства. Но для жителей Большой Ялты предусмотрена скидка – за 200 руб выписывается пропуск на год.

«Жители обращаются в администрацию, предоставляют фотографию и копию паспорта и пропуск выдается на год, – уточнил Скокин. – Для разового посещения пропуски не выдаются».

Казантипский природный заповедник установил плату в 200 руб, за которые туристу полагается буклет с правилами посещения, отмеченными стоянками и противопожарная листовка. Столько же стоит проход в природный заповедник Опукский, точнее, за инструктаж по технике безопасности и эколого-просветительскую работу.

По 100 руб надо заплатить за посещение Долины приведений в урочище Демерджи, Демерджи-яйлы и заказника Хапхальский, а также водопада Джур-Джур. С 1 мая стал платным проход по тропе Голицына в поселке Новый Свет.

Напомним, после ликвидации Госкомитета по лесному и охотничьему хозяйству Крыма заповедные территории республиканского подчинения перешли в управление министерства экологии и природных ресурсов Крыма. В феврале замминистра экологии Алла Архангельская сообщила, что доступ на территорию природных достопримечательностей Крыма в этом курортном сезоне будет свободный и бесплатный. Плата полагается только за экскурсионное обслуживание.

Отметим, что в 2015 и 2016 годах прокуратура Крыма опротестовывала взимание платы с туристов за посещение природных объектов Ялтинского заповедника. Но происходило это уже под занавес туристического сезона.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 04.05.17

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