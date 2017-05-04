На пляже в Севастополе разлагается труп дельфина: никому нет дела (ФОТО)

Публикации за 04.05.17

Севастопольские коммунальщики не хотят убирать с пляжей трупы погибших обитателей моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возле берега на пляже Солнечный на протяжении трех дней плавал труп дельфина. Неравнодушные местные жители вытащили его из воды, однако коммунальщики отказались забирать погибшую азовку, аргументируя это тем, что дельфин не той породы. «Ответили, что по описанию, это азовский дельфин, вот был бы черноморский, они бы приехали и забрали, а так ничем помочь не могут», – написала в соцсети жительница Севастополя. И добавила, что труп начинает разлагаться.

Специалисты считают, что поведение севастопольских коммунальных служб не объясняется никакими нормами: «Утилизацией должны заниматься коммунальные службы. Нет никакой градации в зависимости от видов дельфинов. Позиция городских хозяйств должна быть такова: на пляжах не должно быть трупов, которые созерцают жители и гости города», – заявил РИА «Новый День» евпаторийский специалист по спасению дельфинов Дмитрий Шалаевский.

Тем временем мертвых дельфинов находят и на других севастопольских пляжах: «Такое впечатление, что был, какой-то выброс – много трупиков дельфинов, причем малых». Другие же горожане отмечают, что всему виной рыбаки: «Жертвы рыбацких сетей. Дальше больше».

Фото Татьяны Ломакиной

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 04.05.17

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