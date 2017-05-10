Черноморских дельфинов губят моллюски

Публикации за 10.05.17

Прокуратура ищет причины массовой гибели дельфинов в Черном море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последнее время в районе Керченского полуострова были обнаружены более 30 погибших дельфинов, еще более 70 нашли в районе Новороссийска. Расследованием гибели животных занимается Азово-черноморская природоохранная прокуратура. По версии специалистов, причиной массовой смерти могло стать загрязнение воды, рыбацкие сети, а также гибель вожака, который выбросился на берег, а остальные члены стаи последовали его примеру. Пока основная причина, к которой склоняются эксперты – гибель из-за жестких панцирных моллюсков, которые были обнаружены в желудках дельфинов.

Напомним, также гибель животных зафиксирована и у берегов Севастополя. Здесь только с начала месяца местные жители обнаружили около 10 трупов детенышей и больших дельфинов. По предположению горожан, виной тому рыбацкие сети.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 10.05.17

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