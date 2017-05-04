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Публикации за 04.05.17

Дочку Марии Захаровой в Севастополе укусила бродячая собака / А в городской больнице не оказалось вакцины против бешенства

Дочку Марии Захаровой в Севастополе укусила бродячая собака А в городской больнице не оказалось вакцины против бешенства

Сегодня утром на Приморском бульваре Севастополя бездомная собака покусала несовершеннолетнюю дочь официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая прибыла в город в преддверии Дня Победы.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», девочку доставили в городскую больницу № 5. Однако в медучреждении не оказалось нужной вакцины, а также бензина, чтобы привести медикаменты из другой больницы.

Врач больницы №5 Марина Зимина опровергла информацию об отсутствии лекарственных препаратов и топлива, заявив, что Мария Захарова «пока не приняла решение, где лечить ребёнка», сообщает севастопольский новостной портал ForPost.

«Как так-то, в центре города, блин, проклятие какое-то над нашим городом, слов нет... нет бензина, нет медикаментов, это просто атас, а мы еще ждем толпы туристов», – комментируют севастопольцы происшествие в соцсетях, желая девочке скорейшего выздоровления «без последствий».

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 04.05.17

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