Крымские чиновники приватизировали «Бессмертный полк». Народному движению грозит уничтожение из-за вмешательства функционеров.

Публикации за 04.05.17

В Крыму отодвинули от организации патриотического движения «Бессмертный полк» добровольцев из народа, заменив их представителями организации-клона «Бессмертный полк России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», координаторы оригинального «Бессмертного полка» считают, что дублирующая организация более выгодна власти, так как может быть использована чиновниками в своих интересах.

В этом году организаторы шествия в Ялте, как обычно, подали соответствующую заявку в мэрию. Однако неожиданно получили отказ – местные чиновники сообщили, что шествие уже запланировано, и проводить его будет администрация. На самом деле, говорят отстраненные координаторы, шествие в Крыму организовывает «Бессмертный полк России». Стоит отметить, что «Бессмертный полк России» был создан депутатом Госдумы Николаем Земцовым: его исключили из движения «Бессмертный полк» в 2014 году – за попытку создания собственного «бренда» на основе народного движения. Кстати, в феврале 2017 года в руководстве «Бессмертного полка России» тоже произошел скандал: сопредседатель, народный артист Василий Лановой обвинил Земцова в узурпации власти и самовольном распоряжении многомиллионными грантами, выделенными движению из госбюджета.

В Ялте шествие «Бессмертного полка» впервые было организовано в 2015 году. Роль координатора взял на себя местный житель Андрей Булавинцев. Тогда организовать прохождение людей по Ялте с портретами родственников, которые боролись против фашизма, удалось не без трудностей – в администрации изначально почему-то решили утвердить проведение шествия на 10 мая, несмотря на то, что во всех регионах России оно проходит 9 мая, в День Победы. Позже власти все же изменили свое решение, хотя анонсированием шествия на 10 мая в СМИ создали недопонимание и путаницу у горожан. Ситуацию поправило письмо из Совмина, в котором в качестве организатора был указано движение «Бессмертный полк», а также была обозначена четкая дата.

В 2016 году проблемы с организацией шествия возникли уже из-за «Бессмертного полка России».

«В прошлом году я подал документы – их согласовали, и в постановлении администрации было явно написано, что организатор мероприятия – межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк», то есть город Томск. Но в последний момент, за дня три до начала мероприятия, мне позвонили и попросили использовать символику «Бессмертного полка России». Я им отказал, так как никакой помощи в организации нам не было оказано. Они говорят – у нас выборы, еще что-то там. Но я ответил – у нас нет людей, которые будут нести символику, потому как все будут нести портреты», – рассказал РИА «Новый День» Андрей Булавинцев.

По его словам, отказ был проигнорирован. За 10 минут до начала движения колонны, появились люди, в которых Булавинцев узнал представителей «Молодой Гвардии», которые несли баннеры и штандарты «Бессмертного полка России», а также были одеты в соответствующие футболки. Координатор шествия в Ялте решил, что устраивать публичный скандал будет неуместно. А впоследствии Булавинцев узнал, что такая же ситуация произошла в и других городах Крыма.

«Зачем создавать «Бессмертный полк России», если уже есть организация с народными представителями, которая проводит это мероприятие без бюджетных денег? Все просто на самом деле – мы должны действовать согласно уставу: никакой лишней символики, нет финансирования, и нельзя пиариться ни депутатам, ни каким-то организация, ни кому-либо еще. Конечно, это не интересно тем, кто хотел бы получать гранты», – считает Андрей Булавинцев.

По его информации, «пробивал» возможность замены в Крыму «Бессмертного полка» на дублирующую организацию представитель «Бессмертного полка России» Игорь Берсенев. В Ялту он приехал с бланком, в котором уже были отпечатаны имя и фамилия будущего координатора, а также остановлено пустое место для данных действующего от «Бессмертного полка». Андрей Булавинцев решил принципиально отказаться от такого предложения. Он считает, что «у людей забирают готовую структуру» – подобная «каша» впоследствии может негативно сказаться на самом движении.

«Все многолетние усилия в конечном итоге сводятся на нет. В умах людей уже возникают вопросы, появляются какие-то ехидные замечания и комментарии», – говорит координатор.

По его словам, «Бессмертный полк России» – организация, которая своим созданием дискредитирует саму идею «полка» и своими действиями уничтожает народное движение «Бессмертный полк», которое возникло в Томске в 2012 году.

Разгорается скандал и в Севастополе: в правительстве Севастополя координатору «Бессмертного полка» предложили вариант, предусматривающий совместное шествие без каких-либо отличительных баннеров.

«Почему мы должны уступать людям, которых не принимает Севастополь? Совершенно непонятно, зачем это делать. То есть, по логике, правительство должно было согласиться с тем, что пройдет народное движение, традиционно, который раз. И предлагать какие-то альтернативные варианты не надо», – рассказал РИА «Новый День» координатор «Бессмертного полка» в Севастополе Василий Федорин.

По его словам, сторонники «Бессмертного полка» в Севастополе решили не мириться с существованием дублирующей организации, после того как в Москве в качестве координатора «Бессмертного полка России» выбрали Нину Прудникову. Федорин уверяет, что она является человеком, который «не пользуется доверием у севастопольцев».

«Зачем нужна эта параллельная структура? Когда движение уже есть, и оно поддержано не только в России, но и мировым сообществом», – говорит Федорин.

Он также напомнил о прошлогодней ситуации, когда правоохранительные органы разделили колонну, пропустив вперед ячейку «Бессмертного полка России». Другие участники шествия оказались «отсечены» от происходящего.

Сейчас Федорину предлагают отказаться от символики «Бессмертного полка» с «журавликом», но он настаивает на его использовании. По мнению координатора, учитывая «гнев севастопольцев», ситуация накануне 9 мая или в сам День Победы может обостриться.

Напомним, идея сформировать Бессмертный полк принадлежит журналистам Томска: в 2012 году они предложили горожанам пройти с портретами отцов и дедов в общей Победной колонне. 9 мая в акции приняли участие более 6 тысяч томичей – они пронесли по улицам города почти 2 тысячи штендеров с фотографиями героев войны. На следующий год подобные акции прошли уже в 120 городах. В 2014 году шествие Бессмертного полка состоялось в 400 населенных пунктах. К акции присоединились Казахстан, Беларусь, Киргизия, Украина и Израиль. Между тем, в ряде муниципалитетов чиновники не только не поддерживали акцию, но и просто запрещали проводить шествие. Например, в Челябинске желавшим поддержать инициативу, предложили принять участие в церемонии возложения венков и выделили на шествие 100 метров между Мемориалом танкистам-добровольцам и Вечным Огнем.

Все изменилось после того, как в 2015 году в колонне полка в Москве прошел президент Владимир Путин. И В 2016 году Бессмертному полку уже без разговоров выделяли главные улицы городов и районов, а в первых рядах колонны шли руководители региональной и местной власти.

Теперь, похоже, чиновники решили полностью перетянуть одеяло на себя, ведь, как оказалось, на поддержку движения выделяются многомиллионные бюджетные гранты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.05.17

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