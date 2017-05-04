Крымские инновации: в Евпатории выброшенный на берег мусор сгребли в море (ФОТО)

Публикации за 04.05.17

В Евпатории местные пляжи очистили от мусора и водорослей, вернув их обратно в морские глубины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках подготовки к открытию курортного сезона, который стартовал в городе 1 мая, коммунальщики вместо того чтобы утилизировать водоросли, сгребли их трактором обратно в море.

«Наверное те, кто придумали такой способ, надеются, что водоросли растворяться в воде или их куда-то унесет морем? Только с какого перепугу море куда-то их должно унести? Да и куда? В Севастополь? В Черноморское? На другие пляжи?», – написал в своем ЖЖ известный блогер Сергей Анашкевич. Он отметил, что эффект от новой уникальной технологии очистки пляжей оказался непродолжительным: водоросли уже частично вернулись обратно на берег, а остальные гниют в воде у берега.

Фото Сергея Анашкевича

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 04.05.17

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