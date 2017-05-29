Крымские инновации: в Судаке водоросли похоронили на пляже

Публикации за 29.05.17

В Судаке используют новую технологию уборки пляжей от водорослей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках подготовки к курортному сезону в городе начали приводить «в порядок» пляжные территории: вместо утилизации водоросли, выброшенные на берег, закопали в песок.

Общественники предполагают, что новые технологии используются перед проверкой: «Сергей Валерьевич, говорят, заседание совмина в Судаке во вторник. Очевидно, Вы пойдете пляжи проверять? Копните ногой песок, там сюрприз ждёт: водоросли и мусор решили не вывозить – дорого, просто закопать – дёшево и на вид чисто. Отдыхающие будут рады, когда водоросли загниют: лежат, дышат йодом – романтика!» – написал на своей старнице в Фейсбуке общественник Александр Талипов.

Некоторым такая уборка напомнила детство: «Шедеврально... как дети. Я тоже мусор под шкаф заметал – главное, что бы мама его на полу не увидела». При этом другие комментаторы подчеркивают, что такие технологии уже давно используются на зарубежных курортах, например, во Вьетнаме и в Майами. Третьи утверждают, что водоросли вообще вывозить нельзя: «Их нужно возвращать обратно в море».

Кстати, в курортной Евпатории так и сделали. В мае коммунальщики вместо того чтобы утилизировать водоросли, сгребли их трактором обратно в море. При этом эффект от новой уникальной технологии очистки пляжей оказался непродолжительным: водоросли частично вернулись обратно на берег, а остальные начали разлагаться в воде у берега.

Напомним, крымские муниципалитеты не спешат приводить в порядок пляжи и готовить их к высокому сезону: очистка пляжей и подготовка документов, необходимых для официального открытия пляжных территорий, не выполнена в срок. Аналогичная ситуация, сложилась с заключением договоров на проведение водолазных работ и обучение матросов-спасателей. Здесь отстающими признаны Судак, Керчь, Алушта и Ялта.

Судак, Анастасия Зук

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