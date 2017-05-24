Крымские пляжи с трудом получают разрешения на работу – чиновники винят погоду и некомпетентность предпринимателей

Публикации за 24.05.17

Крымские муниципалитеты не спешат приводить в порядок пляжи и готовить их к высокому сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прибрежных городах до сих пор не собрали полные пакеты документов, необходимых для официального открытия пляжных территорий.

«На сегодняшний день в полном объеме не заключены договоры с соответствующими организациями на получение санитарно-эпидемиологической экспертизы администрациями Судака, Керчи, Ленинского и Раздольненского районов, Ялты, Феодосии, и наибольшее количество – в Алуште», – сообщила в ходе селекторного совещания правительства Крыма с муниципалитетами начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров республики Елена Шевцова.

Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилась с заключением договоров на проведение водолазных работ и обучение матросов-спасателей. Здесь отстающими признаны опять же Керчь, Алушта, Ялта и Судак.

«На сегодняшний день у нас идет подготовка пляжных территорий. Обученных матросов-спасателей нам нужно 160, обучено 155. Обследование морского дна проведено всеми пляжными территориями, которые взяты в обслуживание на территории муниципалитета», – заявила глава администрации Алушты Галина Огнева, которую вице-премьер Юрий Гоцанюк попросил прокомментировать ситуацию.

Ответ главы не удовлетворил вице-премьера, подчеркнувшего, что в Алуште из 78 пляжей только по 6 получены заключения. Огнева в свою очередь ответила, что данная ситуация находится «на контроле».

«Пляжи будут открыты 1 июня?», – потребовал конкретного ответа Гоцанюк.

«Санитарное состояние полностью готово. Центральная набережная полностью оформлена навесами, раздевалками, всем необходимым. Идет просто формирование пакета документов. Не выставлены навесы, шезлонги, раздевалки только на восточной набережной, там, где курортный сезон начинается с 20 июня», – заверила Огнева, сославшись на неподходящие погодные условия для подготовки этой территории к сезону в ближайшие дни.

Оказалось, что не только в Алуште есть проблемы с получением заключений. В Евпатории из 59 заявок удовлетворены 7, в Судаке из 23 – 1, в Феодосии из 20 – 0.

По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Крыма и Севастополя Александра Ракитова, всего была получена 261 заявка на проведение обследования. По 76 территориям обследование пришлось приостановить – они оказались не готовы, и выданные заключения имели бы отрицательный характер. На данный момент, по словам Ракитова, обследование приостановлено по 34 пляжам, проекты заключений готовы по 111.

«Я хочу пояснить, что подготовка пляжных территорий идет в два этапа. Первый этап, это когда дно осматривает МЧС и дают заключение по воде. Чтобы пройти второй этап, нужно установить полностью все оборудование на пляжах. Когда Роспотребнадзор заходит на пляж – должны быть навесы, шезлонги, полностью проведены работы. В связи с такой погодой у нас произошла задержка», – пояснил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, добавив, что заминка также произошла из-за неопытности тех, кто взял под свою ответственность пляжи.

По его словам, в этом году предприниматели, получившие эти территории в ходе торгов, на 80% «новые люди», которые не до конца понимали процедуру подготовки пляжей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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