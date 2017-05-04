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Крым

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Публикации за 04.05.17

«Нет у нас никакого Крыма»: в Киеве переснимают рекламный ролик «Евровидения»

«Нет у нас никакого Крыма»: в Киеве переснимают рекламный ролик «Евровидения»

В Киеве на Крещатике снимают новый рекламный ролик конкурса «Евровидение-2017».

Как уже сообщал «Новый День», на Украине не смогли найти нужного количества живописных мест для съемок, поэтому в первом ролике были запечатлены Киев, Карпаты и российский Крым (в частности, замок-музей «Ласточкино гнездо»). На Украине сочли ролик троллингом соседей, а в России произведение украинских клипмейкеров высмеяли.

По этой или по какой-то другой причине, но ролик решили переснять – в нем не будем Крыма, зато будет Верка Сердючка и девушки в мини-юбках и вышиванках.

Всего к началу конкурса планируется снять несколько клипов, в которых будет «воспеваться красота украинских женщин», «высокая культура Украины» и даже «национальные приоритеты страны», сообщает «ФАН».

Напомним, в 2017 году международный конкурс «Евровидение» пройдет в Украине, благодаря победе участницы от незалежной Джамалы в прошлом году. Россия отказалась от участия в конкурсе, так как СБУ запретила въезд артистке от РФ – инвалиду первой группы Юлии Самойловой, связав этот запрет с ее концертом в Крыму в 2015 году. Европейский вещательный союз (EBU) не смог заставить Украину соблюдать правила конкурса. В ответ российские телеканалы отказались от трансляции.

А Юлию Самойлову пригласили выступить в Крыму.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.05.17

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