На Украине не хватает живописных мест: туристов заманивают российским Крымом (ВИДЕО)

Публикации за 28.04.17

На Украине не смогли найти нужное количество живописных мест для съемки рекламного ролика «Евровидения-2017».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы решить эту проблему, украинская компания, являющаяся официальным спонсором международного конкурса в этом году, решила завлечь иностранцев в Украину российским Крымом.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=b0mJ2hZztrQ&rel=0">Video</a> Так, пятая часть ролика уделена одной из знаковых достопримечательностей республики – замку «Ласточкино гнездо». Кроме Крыма в видеоролике присутствует только Киев и Карпаты.

Часть украинцев сочла ролик «удачным троллингом России», россияне восприняли видео совсем по-другому: «На всю Украину аж три красивых места нашлось, одно из которых в России», – отмечают в комментариях. – «Короче, на Украине смотреть особо нечего, поэтому они наш Крым в свой ролик запихнули. Слабовато, надо было еще и Москву засунуть для красоты».

При этом, не все поверили в оригинальность видео, предположив, что демонстрация главной героини клипа на фоне Ласточкиного гнезда может быть просто качественным монтажом. При этом съемочная группа могла вообще не заезжать в Крым, заказав съемку достопримечательности у местных фирм.

Удивило и другое: официальный Киев зазывает иностранцев посетить Крым и в то же время, считая это преступлением, постоянно инициирует возбуждение уголовных дел в отношении своих жителей и граждан других стран, если они побывали на полуостров без разрешения СБУ. Но приглашать туристов в регион, куда необходимо оформлять специальное разрешение, довольно странно. При этом ни один иностранец, даже получивший добро от СБУ, не попадет в Крым без российской визы. На Украине это прекрасно знают и сознательно вводят потенциальных гостей в заблуждение.

С другой стороны, ролик демонстрирует, что сами украинцы легко и свободно посещают российский Крым, ничуть не опасаясь тех ужасов, о которых им твердят их чиновники и националисты.

Напомним, в 2017 году международный конкурс «Евровидение» пройдет в Украине, благодаря победе участницы от незалежной Джамалы в прошлом году. Россия отказалась от участия в конкурсе, так как СБУ запретила въезд артистке от РФ – инвалиду первой группы Юлии Самойловой, связав этот запрет с ее концертом в Крыму в 2015 году.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.04.17

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