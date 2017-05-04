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Культура

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Публикации за 04.05.17

России и Украине грозит штраф от организаторов «Евровидения»

России и Украине грозит штраф от организаторов «Евровидения»

Скандал вокруг песенного конкурса «Евровидение» грозит последствиями для Украины и России. Европейский вещательный союз (ЕВС) собирается оштрафовать страны за нарушение устава.

Глава оргкомитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Москва и Киев нарушили правила международного музыкального конкурса. Украинские власти отказали в праве выступить на «Евровидении» представительнице России Юлии Самойловой, несмотря на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который заверил, что к участию допустят всех конкурсантов.

Однако виноват в сложившейся ситуации не только Киев, считают в ЕВС. Российские представители не принимали участия в заседаниях в преддверии конкурса. Это также расценивается как нарушение устава.

12 июня состоится следующая встреча членов ЕВС, на которой они обсудят санкции в отношении Украины и России. Это может быть штраф или отстранение от участия в «Евровидении» на три года, передает портал Heute.

Напомним, Россия отказалась от участия в «Евровидении-2017» в Киеве из-за скандальной ситуации с российской участницей Юлией Самойловой, которой украинские власти запретили въезд в страну, мотивировав решение тем, что певица выступала на фестивале в Крыму. В Кремле заявили, что решение Киева не пускать Самойлову на «Евровидение» является несправедливым и неудачным и наносит удар по престижу международного конкурса.

Финал «Евровидения» состоится в Киеве13 мая.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 04.05.17

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