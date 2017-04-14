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Публикации за 14.04.17

Россия официально отказалась от участия в украинском «Евровидении» / Юлия Самойлова надеется спеть на конкурсе в другой стране
Фото: соцсети

Россия официально отказалась от участия в украинском «Евровидении» Юлия Самойлова надеется спеть на конкурсе в другой стране

Россия отказалась от участия в «Евровидении-2017» в Киеве из-за скандальной ситуации с российской участницей Юлией Самойловой, которой украинские власти запретили въезд в страну. «Первый канал» вчера вечером объявил, что не принимает предложенные Европейский вещательный союз (EBU) варианты участия в конкурсе и отказывается от трансляции конкурса. Ранее организаторы предлагали российской стороне вариант с удаленным участием Самойловой в конкурсе либо заменить ее на другого артиста.

«Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым, – отмечается в сообщении «Первого канала». – Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться».

Позднее Европейский вещательный союз официально подтвердил, что Россия не будет участвовать в конкурсе «Евровидение» из-за запрета на въезд на Украину Юлии Самойловой. «К сожалению, оба предложения были отклонены «Первым каналом». Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе «Евровидение»», – говорится в заявлении EBU. Глава наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг осудил решение украинских властей по российской участнице, поскольку «оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса «Евровидение»».

Сама Юлия Самойлова призналась, что она очень огорчена тем, что EBU не удалось решить вопрос с ее участием в «Евровидении». По словам певицы, она до последнего надеялась попасть на конкурс. При этом Самойлова выразила уверенность в том, что «Евровидение» еще будет в ее жизни. «Я верю, что в будущем я обязательно поеду на этот конкурс от России, в другую страну», – приводит слова певицы РБК.

В Кремле заявили, что решение Киева не пускать Самойлову на «Евровидение» является несправедливым и неудачным и наносит удар по престижу международного конкурса. «Решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, это наносит удар по престижу «Евровидения», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В этом году Россию на «Евровидении» в Киеве должна была представлять Юлия Самойлова, но власти Украины запретили ей въезд в страну на три года, мотивировав решение тем, что певица выступала на фестивале в Крыму.

Москва, Светлана Петрова

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