Сусанин-карта: Яндекс предлагает московским автотуристам «рискнуть здоровьем» по пути в Крым / Зато без пробок

Публикации за 05.05.17

Один из сервисов компании «Яндекс» предлагает жителям Москвы добираться на автомобилях до Крыма через территорию Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует автомобильный маршрут, выстраиваемый «Яндекс.Картами», если в качестве точки отправления указать «Москва», а точки назначения – «Крым».

Подобный маршрут с вынужденным пересечением государственной границы Украины в районе Харькова и прохождением автомобильного пункта пропуска на подъезде к полуострову, вызвал удивление у пользователей одной из социальных сетей, о чем они и поспешили поделиться с другими россиянами.

Накануне Дня Победы многие туристы-автолюбители направляются в Крым и при этом прикрепляют к автомобилям георгиевские ленточки. Своего отношения к подобной символике на Украине не скрывают: советник главы МВД незалежной Зорян Шкиряк недавно сделал объявление с требованием воздержаться от использования «коммунистической символики», к которой отнес и георгиевские ленточки. По его мнению, георгиевские ленточки – «признак российского терроризма».

Несмотря на то, что многие жители России могут воспринимать подобные заявления скептически или вообще игнорировать и продолжать носить георгиевские ленточки, в случае попадания на территорию незалежной, их могут ждать проблемы. Учитывая заявление Шкиряка, не исключено, что проблемы могут создать в первую очередь местные правоохранительные органы, активно разыскивающие «российских террористов» среди обычных граждан.

Напомним, на пограничных переходах между Херсонской областью и Крымом орудуют националистические вооруженные группировки, в том числе так называемый крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана, который практически не контролируется украинскими пограничниками. Также на территории не прекращается и кампания СБУ по выявлению так называемых «российских шпионов».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.05.17

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