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Крым

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Публикации за 05.05.17

Сусанин-карта: Яндекс предлагает московским автотуристам «рискнуть здоровьем» по пути в Крым / Зато без пробок

Сусанин-карта: Яндекс предлагает московским автотуристам «рискнуть здоровьем» по пути в Крым Зато без пробок

Один из сервисов компании «Яндекс» предлагает жителям Москвы добираться на автомобилях до Крыма через территорию Украины. Как передает корреспондент РИА , об этом свидетельствует автомобильный маршрут, выстраиваемый «Яндекс.Картами», если в качестве точки отправления указать «Москва», а точки назначения – «Крым».

Подобный маршрут с вынужденным пересечением государственной границы Украины в районе Харькова и прохождением автомобильного пункта пропуска на подъезде к полуострову, вызвал удивление у пользователей одной из социальных сетей, о чем они и поспешили поделиться с другими россиянами.

Накануне Дня Победы многие туристы-автолюбители направляются в Крым и при этом прикрепляют к автомобилям георгиевские ленточки. Своего отношения к подобной символике на Украине не скрывают: советник главы МВД незалежной Зорян Шкиряк недавно сделал объявление с требованием воздержаться от использования «коммунистической символики», к которой отнес и георгиевские ленточки. По его мнению, георгиевские ленточки – «признак российского терроризма».

Несмотря на то, что многие жители России могут воспринимать подобные заявления скептически или вообще игнорировать и продолжать носить георгиевские ленточки, в случае попадания на территорию незалежной, их могут ждать проблемы. Учитывая заявление Шкиряка, не исключено, что проблемы могут создать в первую очередь местные правоохранительные органы, активно разыскивающие «российских террористов» среди обычных граждан.

Напомним, на пограничных переходах между Херсонской областью и Крымом орудуют националистические вооруженные группировки, в том числе так называемый крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана, который практически не контролируется украинскими пограничниками. Также на территории не прекращается и кампания СБУ по выявлению так называемых «российских шпионов».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.05.17

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