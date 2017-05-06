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Публикации за 06.05.17

Трамп «зажал» джавелины, но подарил Порошенко телевышку для информационной обороны от Новороссии

Трамп «зажал» джавелины, но подарил Порошенко телевышку для информационной обороны от Новороссии

Киевский режим будет заполнять паузы между артобстрелами населённых пунктов ЛНР показом «правильной» украинской телепродукции уцелевшим гражданам народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА , с этой целью в Луганскую область из США доставили оборудованную «всем необходимым» телевизионную вышку для «обеспечения информационной безопасности Украины».

Об этом в эфире одного из киевских телеканалов сообщил министр информационной политики незалежной Юрий Стець.

«Есть определенная программа поддержки, касающаяся информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телевышка в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта вышка построена в США, перевезена на Украину, и сейчас там ее устанавливают», – объявил Стець.

«Есть и многое другое, в том числе финансовая и техническая помощь, которую нам оказывают представители правительства США (я говорю сейчас исключительно об информационной безопасности), Британии, например, такой структуры, как НАТО», – рассказал министр телезрителям.

Напомним, на контролируемых украинскими силовиками территориях Донбасса, где и предполагается установить новенькую телевышку, люди уже больше недели живут без электричества и водоснабжения, а в ряде городов и посёлков назрела гуманитарная катастрофа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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