Материнский капитал получат все крымские отцы-одиночки

Публикации за 10.05.17

Крымские отцы-одиночки смогут получить материнский капитал. До сих пор подобная возможность была далеко не у всех мужчин, воспитывающих детей без жены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2015 года началась выплата материнского капитала жителям Крыма и Севастополя, чьи вторые и последующие дети родились, начиная с 1 января 2007 года.

По законодательству России, мужчины могут претендовать на материнский капитал, если умершая мать их детей была гражданкой РФ. То есть, крымчане, чьи жены умерли до 18 марта 2014 года, под действие закона о маткапитале не попадали.

«На практике возникли вопросы по реализации указанного закона, связанные с приобретением гражданами Украины, проживающими в Крыму, российского гражданства, – цитируют «Известия» пресс-службу Минтруда. – Если мать с 2007 года родила второго ребенка и, не успев оформить гражданство РФ, умерла, то фактически по действующему законодательству отец не может воспользоваться правом на маткапитал. Равно как и дети, если их оба или единственный родитель умерли, признаны умершими или лишены родительских прав в отношении детей, и на момент этих юридически значимых событий не приобрели гражданство РФ».

Вице-премьер Ольга Голодец дала главе Министерства труда и социальной защиты Максиму Топилину поручение пересмотреть действующие правила.

Проект поправок в соответствующий закон уже готов. Предполагается, что Госдума рассмотрит его в течение весенней сессии.

Напомним, на сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 10.05.17

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