Госдума одобрила получение маткапитала крымскими отцами-одиночками

Симферополь, Сентябрь 20 (Новый День, Мария Моссур) –Госдума в первом чтении приняла законопроект о выплате материнского капитала для отцов-одиночек Крыма в случае смерти матери ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», право на получение маткапитала будут иметь женщины, являющиеся гражданками России, которые родили или усыновили второго ребенка с 1 января 2007 года, а также женщины, родившие или усыновившие третьего и последующих детей с 1 января 2007 года, если ранее они этим правом не воспользовались.

В случае смерти женщины, возможность распоряжаться маткапиталом предоставляется отцу ребенка, либо ребенку, если умер отец.

До сих пор в Крыму отцы или дети не могли получать маткапитал, если женщина умерла до 18 марта 2014 года, так как эти женщины являлись гражданками Украины.

«Законопроектом предлагается предоставить право на получение мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала отцу (усыновителю) ребенка, а также ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет) в случае смерти либо объявления умершей женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, в этот период не являвшейся гражданкой России и проживавшей на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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