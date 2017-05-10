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Крым

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Публикации за 10.05.17

Украина готова восстановить авиасообщение с Россией в обмен на Крым и Кубань

Украина готова восстановить авиасообщение с Россией в обмен на Крым и Кубань

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено. Но при определенных условиях.

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», – цитирует Омеляна «РБК-Украина». Углубляться в историю «захватов» он не рискнул.

Как передает «Новый День», украинские чиновники не в первый раз покушаются на российские территории. Так, в июне прошлого года губернатор подконтрольной Киеву территории Донецкой области Павел Жебривский к «украинским землям» причислил Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и всю Кубань.

В конце апреля текущего года он еще раз вернулся к данному вопросу, правда, слегка сократив аппетиты: предсказал, что Ростовская область будет включена в состав Украины как часть Донбасса.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.05.17

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