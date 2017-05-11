«Не надо дразнить казачество» / Глава Кубани ответил на притязания Украины

Публикации за 11.05.17

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ответ на намерения Киева вернуть Кубань Украине заявил, что украинским властям стоит подучить историю и географию, и посоветовал не дразнить казаков.

Накануне украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Киев готов восстановить авиасообщение между Россией и Украиной, после того как Крым и Кубань, которые, по его мнению, были «захвачены Россией в свое время», вернутся в состав незалежной. Углубляться в историю «захватов» чиновник не рискнул.

В свою очередь Кондратьев напомнил Киеву, что «Кубань никогда не была и не будет украинской», и предположил, что Украине попросту не хватает сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

«Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой», – цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кроме того, глава Кубани изъявил готовность отправить украинскому министру учебники по истории и географии, для того чтобы власти Украины могли восполнить пробелы в знаниях. «И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли», – подчеркнул Кондратьев.

Стоит отметить, что украинские чиновники не в первый раз покушаются на российские территории. Так, в июне прошлого года губернатор подконтрольной Киеву территории Донецкой области Павел Жебривский к «украинским землям» причислил Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и всю Кубань.

В конце апреля текущего года он еще раз вернулся к данному вопросу, правда, слегка сократив аппетиты: предсказал, что Ростовская область будет включена в состав Украины как часть Донбасса.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 11.05.17

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