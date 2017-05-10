Крымчане жалуются, что Минприроды сдирает с них «оплату ни за что»

Публикации за 10.05.17

В министерстве экологии и природных ресурсов Крыма отрицают, что подведомственные предприятия берут деньги за проход к природным достопримечательностям республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве утверждают, что плата взимается только за предоставление экскурсионных услуг.

Как утверждают в министерстве, сейчас попасть к достопримечательностям, расположенным, к примеру, на территории Ялтинского заповедника, туристу-одиночке вообще нельзя. Потому что вход туда решили жестко ограничить, и сам отдых граждан сделать более организованным и надзорным. Поэтому предусмотрено только групповое посещение объектов под присмотром.

«Две причины ограничения. Первая – потому что это территории особой охраны, чтобы не был нанесен вред природе, и вторая – в целях безопасности», – пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства, уточнив, что на территории заповедников встречаются сложные маршруты, с отвесными скалами, с которых по неосторожности можно легко сорваться и травмироваться.

По информации представителя министерства, на подобных природных территориях с особой охраной группы туристов хоть и будут пускать, но также с ограничениями – до 10 человек. Сами группы будут формироваться на месте, у входа в заповедники, после чего к желающим посетить природные достопримечательности будет приставлен инструктор, отвечающий за их безопасность. При этом в министерстве не отрицают, что в пик сезона на обслуживающих особо охраняемые территории предприятиях появится возможность предварительной брони на посещение.

В Минприроды Крыма говорят, что подобное нововведение позволят вывести работу с отдыхающими в заповедниках «на законный уровень». Ранее эти территории находились в ведении Госкомлеса Крыма, обязанность их обслуживания отошла министерству после ликвидации этого ведомства.

Между тем, в социальных сетях продолжают появляются жалобы крымчан на действия сотрудников предприятий, обслуживающих заповедники. Приехавшие посмотреть достопримечательности сталкиваются с тем, что никаких анонсированных в министерстве туристических услуг, оказывать им не собираются, а лишь берут деньги за проход. А после посещения еще и просят вернуть билеты, судя по всему, для повторного использования.

«Никаких услуг кроме пропуска в огороженную территорию водопада (Учан-Су) пани кассиры не оказывают. При выходе с огороженной территории те же пани кассирши требуют вернуть им билеты. Так что они даже со своими Осями Бендершами, позорящими Крым, совладать не могут», – говорится в одной из жалоб.

Напомним, в 2015 и 2016 году органы прокуратуры Крыма опротестовывали взимание платы с туристов за посещение зубцов Ай-Петри, пещер Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая, а также водопадов Учан-Су и Серебряные струи. Проход к объектам стал платным после издания соответствующего приказа Госкомлесом. В ведомстве посчитали, что плата от посещения объектов рекреации необходима для получения средств на уборку территорий и противопожарные мероприятия. В 2015 году после опротестования плату отменили, но в 2016 – снова утвердили. При этом два года подряд прокуратура выносила протесты лишь под конец туристического сезона.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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