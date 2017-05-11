В Крыму появились мошенники со шлагбаумами, собирающие деньги за проход к достопримечательностям

Публикации за 11.05.17

На подходах и подъездах к достопримечательностям Крыма начали орудовать мошенники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации чиновников, в этом году уже были зафиксированы факты с незаконным сбором денег за проход или проезд к тому или иному месту, пользующемуся популярностью у туристов и крымчан.

В качестве примера в министерстве экологии и природных ресурсов привели случай с недавним демонтажем самовольно установленного шлагбаума на подъезде к Мангупу.

«Недавно лично присутствовал, ломал шлагбаум со стороны Севастополя, где стояли люди, определенной национальности, и собирали деньги за въезд на Мангуп с южной стороны. Сам лично написал заявление», – рассказал замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев. По его словам, мошенники перегородили дорогу не на землях лесного фонда: эти территории начинаются дальше, и там установлен узаконенный шлагбаум, но он открыт.

В то же время Компанейцев в очередной раз подчеркнул, что подведомственные министерству предприятия не имеют права брать с крымчан и туристов деньги за проход к природным достопримечательностям республики. В этом, по его словам, заключается официальная позиция министерства, которая была «донесена до прокуратуры».

«Деньги должны браться только за туристическое экскурсионное обслуживание», – заявил он.

При этом он акцентировал внимание на том, что у каждой из особо охраняемых природных территорий могут быть «разные способы прохода». Связывают это с особенностями каждого из объектов. К примеру, тропа Голицына в Новом Свете, по словам замминистра, предусматривает посещение только определенным количеством людей, так как при превышении нормы, другим туристам могут «посыпаться на головы камни». Также есть территории, проход на которые вообще ограничен.

Тем не менее, как сообщил Компанейцев, жалобы не незаконные поборы продолжают появляться, в связи с чем по таким озвученным фактам обязательно проводится министерская проверка.

Как уже сообщал «Новый День», в социальных сетях крымчане возмущаются работой подведомственных предприятий Минприроды, утверждая, что никаких обещанных туристических и экскурсионных услуг им не оказывают, а лишь собирают деньги за вход. Причем в некоторых жалобах указывается, что сотрудники обслуживающих заповедники предприятий еще и просят возвращать билеты – вероятно для повторного использования.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.05.17

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